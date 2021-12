Trainer Christian Streich will nach der geringen Punkteausbeute in den vergangenen Spielen mit dem SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga wieder angreifen. "Wir ärgern uns selbst am meisten. Weil wir nicht damit einverstanden sind, dass wir aus den letzten fünf Spielen, trotz dieser Leistungen, nur drei Punkte geholt haben", sagte Streich vor der Partie bei Union Berlin am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky).

Freiburg muss am Mittwoch zu Union Berlin (Foto: SID)

Der Einsatz von Abwehrspieler Nico Schlotterbeck, der sich in der Partie gegen die TSG Hoffenheim (1:2) verletzt hatte, ist dabei noch fraglich. "Ich würde sagen 50:50. Wenn er fit ist, spielt er. Wenn er noch Probleme hat, spielt er nicht. Das entscheidet sich irgendwann Mittwochmorgen", sagte Streich.

Der SC-Trainer will gegen Union "ein gutes Spiel machen", die Köpenicker seien "extrem diszipliniert gegen den Ball", ihr "Spiel ist sehr physisch angelegt".

Dennoch betonte Streich: "Wir sind hochmotiviert, auch nach den letzten Wochen zu zeigen, dass wir nicht nur gut Fußballspielen, sondern auch Punkte sammeln können."

SID