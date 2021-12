Der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg setzt in der Führungsetage auf Kontinuität: Die Niedersachsen haben den Vertrag mit Geschäftsführer Michael Meeske um drei Jahre bis 2025 verlängert. Der 50-Jährige zeichnet bei den Wölfen für die kaufmännischen Bereiche verantwortlich.

Michael Meeske bleibt drei weitere Jahre beim VfL (Foto: SID)

"In den drei Jahren seiner bisherigen Amtszeit hat Michael Meeske in seinen Bereichen viele Dinge nachhaltig angeschoben und seinen Teil dazu beigetragen, den VfL auch in der schwierigen Zeit der Pandemie in ruhigen Fahrwassern zu halten", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter.

Meeske war im November 2018 vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg nach Wolfsburg gewechselt. "Es ist insgesamt ein spannendes und herausforderndes Aufgabenfeld, dem ich mich weiter mit vollem Engagement widmen möchte", sagte er.

SID