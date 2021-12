Fußball-Bundesligist SC Freiburg geht trotz des negativen Trends der vergangenen Wochen mit breiter Brust ins Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen. "Es fehlt uns nicht an Selbstvertrauen", sagte Trainer Christian Streich: "Wir trauen uns zu, Leverkusen einen richtigen Kampf zu bieten. Warum auch nicht? Wir waren die Saison nicht in vielen Spielen richtig unterlegen, maximal gegen Bayern."

Christian Streich traut seinem Team einiges zu (Foto: SID)

Dennoch gelang den Breisgauern in den vergangenen sechs Partien nur ein Sieg, gegen den Tabellendritten soll am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ohne Manuel Gulde (muskuläre Probleme) ein positiver Jahresabschluss her. "Das ist eine Topmannschaft in der Bundesliga, aber das schreckt uns nicht. Wir spielen gerne gegen Topmannschaften", sagte der 56-Jährige: "Sie sind fußballerisch gut, haben viele Highspeed-Spieler. Sie haben einen Mittelstürmer, der im Moment immer zwei Tore schießt. Ich hoffe, dass wir das verhindern können."

SID