Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat mit einer ungewöhnlichen Ansetzung auf die übermäßige Beteiligung der Bundesligisten an der Europa League reagiert. Am 26. Spieltag setzte die DFL gleich vier Begegnungen für den Sonntag (13. März) an, zwei davon zeitgleich. Ein Freitagsspiel wird es nicht geben. In der Europa League sind im neuen Jahr noch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt vertreten.

Die DFL reagiert auf die vielen Europa-League-Teilnehmer (Foto: SID)

Die DFL terminierte am Freitag die Spieltage 22 bis 27. Die Topspiele am Samstagabend tragen in diesem Zeitraum Leverkusen gegen den VfB Stuttgart (12. Februar), der 1. FC Köln gegen Frankfurt (19. Februar), Frankfurt gegen Bayern München (26. Februar), Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach (5. März), Gladbach gegen Hertha BSC (12. März) und der FC Bayern gegen Union Berlin (19. März) aus.

SID