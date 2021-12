Der französische Fußball-Weltmeister Benjamin Pavard strebt auch bei Bayern München ins Abwehrzentrum. "Meine beste Position ist in der Innenverteidigung, das war schon immer so", sagte der 25-Jährige dem kicker: "Natürlich spiele ich für die Mannschaft dort, wo ich ihr am meisten helfe. Aber es gefällt mir sehr, als Innenverteidiger zu spielen."

Benjamin Pavard mit Kollege Eric Maxim Choupo-Moting. (Foto: SID)

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann setzt Pavard als rechten Außenverteidiger ein. In der französischen Nationalmannschaft spielt er neuerdings meist innen in einer Fünferkette. "Das kommt mir entgegen", sagte er, "das Zentrum ist meine Heimat."

SID