Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss zum Trainingsauftakt am Donnerstag auf Mateo Klimowicz und Konstantinos Mavropanos verzichten. Die beiden Profis befinden sich nach positiven Corona-Tests während der Winterpause bis auf weiteres in häuslicher Isolation. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Fehlen wird auch Omar Marmoush, der vom ägyptischen Verband für den anstehenden Afrika-Cup nominiert wurde.

Mavropanos wurde positiv auf das Coronavirus getestet (Foto: SID)

Der lange Zeit verletzte Silas Katompa Mvumpa, der vor Weihnachten bereits wieder einige Kurzeinsätze absolviert hatte, muss indes "in Bezug auf sein aufenthaltsrechtliches Verfahren noch einige rechtlich notwendige Schritte gehen", so der VfB. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte bereits eine Spielerlaubnis erteilt.

Seit Juni läuft jedoch das Verfahren zur Erteilung einer auf seinen korrekten Namen ausgestellten Aufenthaltserlaubnis. Silas reiste deshalb zuletzt nach Kinshasa, um sich ein Visum in der dortigen deutschen Botschaft ausstellen zu lassen. Inzwischen sei Silas mit allen erforderlichen Dokumenten zurückgekehrt, "um auf gesicherter rechtlicher Grundlage eine neue Aufenthaltserlaubnis zu erhalten".

SID