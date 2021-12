Zwei Tage nach Abwehrspieler Kevin Mbabu hat sich beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg auch Stürmer Dodi Lukebakio mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilten die Niedersachsen am Donnerstag ohne weitere Angaben zum Gesundheitszustand des 24-Jährigen mit.

Dodi Lukebakio befindet sich in häuslicher Isolation (Foto: SID)

Die beiden Profis befinden sich in Quarantäne und werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beim Rückrundenstart der Norddeutschen am 9. Januar (17.30 Uhr/DAZN) beim Aufsteiger VfL Bochum nicht zur Verfügung stehen.

SID