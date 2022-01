Beim Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten Union Berlin musste Trainer Urs Fischer am Neujahrstag auf einige Spieler verzichten. Rani Khedira fehlte nach einer Corona-Infektion ebenso wie Pawel Wszolek, der nach einem positiven Test in seiner polnischen Heimat in häuslicher Quarantäne ist.

Trainingsauftakt für Urs Fischer und Union Berlin (Foto: SID)

Taiwo Awoniyi bereitet sich mit der nigerianischen Nationalmannschaft auf den Afrika Cup vor. Max Kruse und Kevin Behrens fehlten aus persönlichen Gründen. Neuzugang Dominique Heintz wird erst am Sonntag zur Mannschaft stoßen.

"Der erste Eindruck der Mannschaft ist sehr gut. Die Jungs haben nicht viel verloren. Das hat man heute im Training auch gesehen", sagte Fischer.

SID