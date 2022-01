Uli Hoeneß hält Gedanken von Bayern München an eine Verpflichtung von Borussia Dortmunds Erling Haaland für überflüssig. Robert Lewandowski "wird mindestens noch drei, vier Jahre auf so hohem Niveau spielen können. Und da wäre der FC Bayern ja mit dem Klingelbeutel geschlagen, wenn er Robert fortschicken und um jeden Preis Erling Haaland holen würde", sagte Hoeneß in einem Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Hoeneß bevorzugt Lewandowski vor Haaland (Foto: SID)

Die aktuelle Situation beim deutschen Rekordmeister sage allerdings nichts über die Qualitäten von Haaland aus, betonte Ehrenpräsident Hoeneß. "Also eines ist sicher: dass Erling Haaland jeder Mannschaft der Welt gut zu Gesicht stünde. Das ist gar keine Frage. Und wenn wir Robert Lewandowski nicht hätten, Gott sei Dank haben wir ihn, müsste sich der FC Bayern sicher mit Haaland beschäftigen."

Haaland genieße bei ihm "höchste Wertschätzung", betonte Hoeneß. Sollte der Norweger nach dem Ende der Zeit von Lewandowski bei den Bayern nicht als Nachfolger für den Polen zur Verfügung stehen, müsse eben umgedacht werden. "Da wird dann ja irgendwo auf der Welt auch noch ein anderer Fußballspieler sein, der die Nummer neun bei Bayern München tragen kann. Da mache ich mir keine Sorgen."

SID