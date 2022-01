Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 erwartet vom kommenden Gegner RB Leipzig eine Trotzreaktion. "Sie haben einiges gutzumachen aus der Hinrunde", warnte der 42-Jährige: "Sie werden mit voller Macht ihre Qualität auf den Platz bringen wollen und versuchen, das Spiel zu dominieren." Es gelte dies durch "Intensität, enge Abstände und ein starkes Kollektiv" zu unterbinden.

Svensson erwartet zum Rückrundenstart starke Leipziger (Foto: SID)

Es werde am Samstag (15.30 Uhr/Sky) darum gehen, "wer den Plan besser umsetzt und wer es auch etwas mehr will", führte der Däne aus. Den coronabedingten Ausfall von Moussa Niakhate nimmt Svensson gelassen. "Er ist unser Kapitän, kein so unwichtiger Spieler. Aber jetzt ist einer weg, dann ist der nächste dran. Mehr nicht", sagte der Trainer. Als Alternativen für die Abwehrzentrale stehen Niklas Tauer, David Nemeth und Silvan Widmer bereit.

SID