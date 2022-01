Der Transfer von Angreifer Krzysztof Piatek (26) vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zur AC Florenz in die Serie A ist perfekt. Das bestätigten beide Klubs am Samstag. Der polnische Nationalspieler wird zunächst für eine Halbserie an den Klub aus der Toskana ausgeliehen, die Fiorentina besitzt danach noch eine Kaufoption.

Krzysztof Piatek kehrt nach Italien zurück (Foto: SID)

"Krzysztof kam mit dem Wunsch nach Veränderung auf uns zu. Dass er sich in der italienischen Liga wohlfühlt, ist kein Geheimnis. So haben wir eine für alle Beteiligten gute Lösung gefunden", hatte Berlins Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic zuletzt über den bevorstehenden Transfer gesagt.

Piatek war vor knapp zwei Jahren von der AC Mailand an die Spree gewechselt. In 58 Pflichtspielen für die Alte Dame erzielte der Stürmer 13 Tore und leistete vier Vorlagen zu Treffern.

SID