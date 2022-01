Jetzt ist es offiziell: Der dreimalige Meister Rene Rast (35) kehrt nach einjähriger Auszeit zur neuen Saison in die DTM zurück. Das gab das Audi-Team ABT Sportsline am Dienstag bekannt. Der Mindener wird an der Seite des Südafrikaners Kelvin van der Linde an den Start gehen. Rast hatte sein Comeback bereits im Oktober angekündigt.

DTM: Der dreimalige Meister Rene Rast (r.) kehrt zurück (Foto: SID)

"Wir haben früh begonnen, unsere Fühler in Richtung Rene auszustrecken. Aus der DTM kennen wir seine Stärken als Gegner. In der Formel E haben wir ihn in der vergangenen Saison noch besser kennen- und schätzen gelernt", sagte ABT-Teamchef Thomas Biermaier. Man gehe "mit einem echten Dream-Team in den Titelkampf".

Rast, DTM-Champion von 2017, 2019 und 2020, war im Vorjahr für Audi in der Formel E gestartet. Die Ingolstädter treten allerdings ab der neuen Saison in der Elektro-Rennserie nicht mehr an. "Ich hatte nie die Lust an der DTM verloren. Audi wollte, dass ich mich in der vergangenen Saison ganz auf die Formel E konzentriere", so Rast: "Ich war bei einigen DTM-Rennen vor Ort. Das, was ich gesehen habe, hat mir gut gefallen."

