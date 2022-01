Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC kann mit der Bezeichnung des "Big City Clubs" nicht viel anfangen. "Ich habe das Wort noch nie in den Mund genommen. Das ist auch kein offizieller Slogan von uns, der wurde von außen reingetragen und hat sich vor allem medial verfestigt", sagte Bobic dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Fredi Bobic lehnt das Big-City-Club-Image ab (Foto: SID)

Den Begriff hatte unter anderem Investor Lars Windhorst als Zielstellung für den Verein bei seinem Einstieg 2019 geprägt, derzeit liegen die Berliner auf Rang 13 der Tabelle. Bobic will den Klub nun in Ruhe kontinuierlich nach oben führen. In der Vergangenheit sei bei der Hertha "oft zu laut kommuniziert" worden, so Bobic, der eine andere Art der Kommunikation betreiben will: "Fröhlich bunte Luftballons rauszublasen und dann zu gucken, wie alle reagieren, das ist nicht meine Strategie."

SID