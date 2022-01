Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Flügelspieler Deyovaisio Zeefuik bis zum Saisonende nach England verliehen. Wie die Berliner am Freitag mitteilten, schließt sich der Niederländer dem Zweitligisten Blackburn Rovers an. Der 23-Jährige, der im Sommer 2020 nach Berlin kam, absolvierte in der laufenden Saison zwölf Pflichtspiele und wurde dabei fünf Mal eingewechselt. Die Rovers sicherten sich zudem eine Kaufoption.

Deyovaisio Zeefuik wechselt auf Leihbasis nach Blackburn (Foto: SID)

"Er möchte diese Chance auf mehr Spielzeit und zur Weiterentwicklung nutzen. Wir haben nun mit Blackburn eine Vereinbarung getroffen, die für alle Seiten passt", sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic.

SID