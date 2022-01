Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) coronabedingt auf zwei Leistungsträger verzichten: Torwart Kevin Trapp und Flügelspieler Filip Kostic wiesen nach PCR-Tests am Freitag jeweils "ein grenzwertig positives Ergebnis bei einer milden Symptomatik" auf, das teilte der Klub am Abend mit. Beiden Spielern gehe es gesundheitlich gut.

Kevin Trapp muss coronabedingt pausieren (Foto: SID)

Die Eintracht hat sich nach schwierigem Saisonstart als Achter in Reichweite der Europapokal-Plätze gearbeitet, Augsburg steht auf Abstiegs-Relegationsplatz 16.

SID