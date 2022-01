Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kann im Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Verteidigung wieder auf die Schlüsselspieler Jeremiah St. Juste und Moussa Niakhate bauen. Beide stehen in der Startelf von Trainer Bo Svensson.

Neben Niakhate ist auch St. Juste wieder in der Startelf (Foto: SID)

Der Niederländer St. Juste hatte elf Punktspiele wegen einer Schulterverletzung verpasst, Kapitän Niakhate fiel zuletzt für das Auswärtsspiel bei RB Leipzig (1:4) wegen eines positiven Coronatests aus und konnte sich rechtzeitig für die Bochum-Partie freitesten.

SID