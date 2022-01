Trainer Frank Kramer vom Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld sieht sein Team vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in der Außenseiterrolle. "Dass wenn wir nach Frankfurt fahren, Frankfurt auch der Favorit ist, das ist uns allen klar, und damit können wir auch leben", sagte Kramer am Donnerstag.

Bielefeld in Frankfurt in der Außenseiterrolle (Foto: SID)

Die Ostwestfalen sind seit vier Spielen ungeschlagen, zuletzt reichte es gegen Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth aber nur zu einem Punkt (2:2). Dem eingewechselten Winterneuzugang Gonzalo Castro gelang der Ausgleich, er ist in Frankfurt ein Kandidat für die Startelf. "Er wird besser und besser und ist körperlich einen großen Schritt weiter - deshalb ist er natürlich eine Option", sagte Kramer, dem auch Stürmer Fabian Klos nach abgelaufener Rotsperre wieder zur Verfügung steht.

SID