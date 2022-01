Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verstärkt sich zur kommenden Saison 2022/23 mit dem iranischen Mittelstürmer Sardar Azmoun (27). Der Torjäger wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Zenit St. Petersburg nicht verlängern.

Azmoun erhält bei Leverkusen einen Vertrag bis 2027 (Foto: SID)

Azmoun erhält von den Rheinländern einen bis zum 30. Juni 2027 gültigen Vertrag. "Wir freuen uns sehr über diesen gelungenen Transfer. Sardar Azmoun ist seit Jahren einer der Topscorer der russischen Liga", sagte Sportdirektor Simon Rolfes. Der Iraner sei mit Zenit dreimal in Folge Meister geworden, "er hat regelmäßig Champions League gespielt und dabei auch auf allerhöchstem Niveau seine internationale Klasse demonstriert", ergänzte Rolfes.

Sport-Geschäftsführer Rudi Völler sieht in dem 1,86 Meter großen Angreifer einen "vielseitigen, auf mehreren Positionen einsetzbaren Stürmer. Er ist sehr schnell, kopfballstark und hat ein gutes Gespür für Räume. Aber er ist nicht nur ein Torjäger, Sardar Azmoun bereitet auch viele Treffer vor und passt als kombinationsstarker Spieler hervorragend zur Werkself."

Für sein Heimatland hat Azmoun in 60 Länderspielen 39 Tore erzielt. Der Wechsel nach Leverkusen sei "ein Schritt vom besten Klub Russlands in eine der besten Ligen Europas", so der Iraner.

SID