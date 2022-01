Der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften. Dieses Zitat von Jupp Heynkes kennt wohl jeder Fußballspieler, -Trainer und -Fan. Wenn man sich aber den FC Bayern München ansieht, ist es dann aber doch eher ein Robert Lewandowski der beides gewinnen kann - Spiele und Meisterschaft. Doch der Pole hat mit Manuel Neuer auch einen außergewöhnlichen Rückhalt. Bei den meisten Klubs ist es aber wohl noch stimmiger.

Der FC Bayern München kann sich auf seine Tormaschine aus Polen verlassen. Robert Lewandowski, frisch gebackener Weltfußballer des Jahres, bricht mit seinen Toren Rekorde. Ohne einen derart effektiven und erfolgreichen Torjäger würde auch eine Abwehr keine Meisterschaft gewinnen. Der Mittelstürmer hält bislang bei 23 Saisontoren in der Bundesliga, obwohl er zuletzt gegen die Hertha aus Berlin leer ausging. Dafür sind seinen Teamkollegen für ihn eingesprungen. Trotz der Dominanz Lewandowskis ist der Kader der Bayern gut genug um ihn auch mal zu ersetzen. Wer holt sich in dieser Saison die Torjägerkrone? Falls du auf Spiele in der Bundesliga wetten möchtest, sieh dir die Wett Tipps heute mal an und spiele dein Expertenwissen aus. Die kommende Runde findet ab kommenden Freitag statt.

Erling Braut Haaland ist die Lebensversicherung der Borussia aus Dortmund. Der Norweger und Ex-Salzburger ist in der Deutschen Bundesliga eingeschlagen wie ein Meteor. Haaland ist wohl der vielversprechendste Kandidat um die Herrschaft eines Robert Lewandowski eines Tages zu beenden. Momentan hat Haaland aber sieben Treffer weniger auf dem Konto als der Pole. Der BVB wirkt aber ohne den Angreifer etwas zahnlos. Ein geeignetes Backup für Haaland hat der BVB nicht auf der Gehaltsliste. Doch Dortmund verfügt über einen starken und jungen Kader, der im Stande ist auch mal ganz oben zu stehen und dem großen FCB den Fehdehandschuh vor die Füße zu werfen.

Patrick Schick von Bayer 04 Leverkusen hat sich in der Torjägerliste der Deutschen Bundesliga zwischen Lewandowski und Haaland geschossen. Mit 18 Treffern ist der Tscheche ein Torgarant für die Werkself, die eine wirklich starke Saisonleistung zeigt und mit ansehnlichem Offensivfußball begeistert. Vielen ist der Treffer bei der Em gegen Schottland in Erinnerung geblieben, als der Stürmer Keeper David Marshall aus 45 Metern bezwang. Sein Vertrag bei Leverkusen läuft noch bis 2025. Ob er mit weiteren Toren wieder für größere Klubs in Europa interessant werden kann wird man sehen. Doch bei der Werkself ist er neben Moussa Diaby bereits unverzichtbar geworden.

Ähnlich wichtig ist Anthony Modeste beim 1. FC Köln. Der Franzose hat sich bereits in die Herzen der FC-Fans geschossen, obwohl er doch eine gewisse Anlaufzeit benötigte. Doch mit nunmehr 13 Toren ist Modeste der viertbeste Angreifer der Liga und hat somit auch großen Anteil daran, dass Köln so gut wie lange nicht mehr klassiert ist. Dank seiner Tore kann der FC seinen Blick in der Tabelle wieder nach oben richten und muss sich nicht unbedingt mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Ein echter Game-Changer also.

Der FC Bayern München hat mit Thomas Müller oder Serge Gnabry noch weitere treffsichere Kollegen, die neben Robert Lewandowski für die nötigen Tore sorgen können. Bei RB Leipzig etwa ist es eher das Kollektiv, das für die Tore sorgt. Denn neben André Silva (8 Tore) ist es vor allem Mittelfeldakteur Christopher Nkunku (9) der sich immer wieder gerne in die Torschützenliste einträgt. Beim Überraschungsteam Union Berlin sticht der Nigerianer Taiwo Awoniyi mit seinen neun Treffern heraus, obwohl es einen gewissen Max Kruse in der Mannschaft gibt. Doch Letzterer ist nicht nur für seine Tore, sondern auch für seine Vorbereitungen bekannt. Damit haben die „Eisernen“ ein effektives und brandgefährliches Duo vorzuweisen, die es geschafft haben ihr Team mit ihren erfolgreichen Abschlüssen auf einen Champions-League-Platz zu schießen.

Nachholbedarf in Sachen Tore haben weiterhin Torjäger wie Wout Weghorst (Wolfsburg, 6 Tore), Rafael Bourré (Frankfurt, 6), Yussuf Poulsen (Leipzig, 4) oder Munas Dabbur (Hoffenheim, 4), die eigentlich für das Toreschießen bezahlt werden.

FotoCredits: Imago