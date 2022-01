Angreifer Nils Petersen hat nach seiner langen Leidenszeit in der Länderspielpause neues Selbstvertrauen tanken können. Der 33-Jährige rettete dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg im Testspiel gegen den Zweitligisten SV Sandhausen mit einem Doppelpack (52., 54.) ein 2:2 (0:1). Petersen war wegen einer Knieverletzung Ende 2021 wochenlang ausgefallen, sein einziges Saisontor in der Liga erzielte er am 2. Oktober.

Zwei Tore von Petersen reichen Freiburg nicht zum Sieg (Foto: SID)

Für Sandhausen trafen Bashkim Ajdini (9.) und Alexander Schirow (70.).

SID