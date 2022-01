Mittelfeldspieler Aymen Barkok steht offenbar vor einem Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga. Der marokkanische Nationalspieler, dessen Vertrag bei Eintracht Frankfurt im Sommer ausläuft und nicht verlängert wird, wird sich laut Sport1 dem Lokalrivalen FSV Mainz 05 anschließen. Dort soll er einen "langfristigen" Vertrag unterschreiben.

Aymen Barkok steht vor einem Vereinswechsel (Foto: SID)

Der 23 Jahre alte Barkok, der aktuell beim Afrika-Cup weilt, kam in der laufenden Saison unter Trainer Oliver Glasner lediglich in sechs Pflichtspielen zum Einsatz. Barkok stammt aus der Frankfurter Jugend und war bereits von 2018 bis 2020 an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

SID