Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg (53) hat harsche Kritik an Präsident Rolf Königs (80) vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach geübt. "Eigentlich hat so ein Mann in so einer Führungsposition nichts verloren, wenn er so mit Menschen umgeht", sagte Effenberg im Sport1-Doppelpass.

Stefan Effenberg übt Kritik an Rolf Königs aus (Foto: SID)

Königs hatte mit ungeschickten und empathielosen Aussagen in Richtung des zurückgetretenen Sportdirektors Max Eberl ("Wir haben alles dafür getan, um ihn zu halten, um ihn umzudrehen") auf der Pressekonferenz am Freitag für negatives Aufsehen gesorgt.

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann (50) sieht dennoch Chancen, dass Eberl auf die Bundesligabühne zurückkehrt. "Ich glaube, dass er den Tank wieder vollmacht und dann wieder zurückkommen wird. Er hat mit unendlichem Einsatz in Gladbach eine der größten Erfolgsgeschichten der letzten zehn Jahre geschrieben. Das geht auf die Knochen", äußerte er im Doppelpass.

SID