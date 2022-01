Der kurzfristige Transfer des Schweizer Fußball-Nationalspielers Denis Zakaria vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zu Italiens Rekordmeister Juventus Turin ist trotz gegenteiliger Medienberichte auf dem Apennin noch längst nicht über die Bühne gebracht. "Wir haben im Prinzip nichts in der Hand", sagte Gladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof (69) im Sport1-Doppelpass.

Denis Zakaria möchte den Verein verlassen (Foto: SID)

Er sprach von einem Wunsch, aber keinen konkreten Angeboten für den Eidgenossen, der den Klub am Saisonende auf jeden Fall verlassen wird. Als Ablöse plus Bonuszahlungen wird ein Betrag von sieben Millionen Euro kolportiert. Das Winter-Transferfenster in Deutschland endet am Montagabend.

