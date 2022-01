Stürmer Max Kruse verlässt den Fußball-Bundesligisten Union Berlin und kehrt nach fünfeinhalb Jahren zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg zurück. Das teilten beide Vereine am Sonntag mit. "Ich danke euch allen für euer Vertrauen in mich - und jetzt bitte ich euch um euer Verständnis für meine Entscheidung, ein Angebot das langfristig und hoch dotiert ist, anzunehmen", so Kruse.

Max Kruse wechselt zum VfL Wolfsburg (Foto: SID)

Der 33-Jährige, der im Sommer 2020 von Fenerbahce Istanbul in die Bundesliga zurückgekehrt war, bestritt für die Köpenicker insgesamt 45 Pflichtspiele und erzielte 19 Tore. In Wolfsburg stand der Angreifer in der Saison 2015/16 unter Vertrag. Kruse begründete seinen Schritt auch damit, dass es um einen Verein gehe, "bei dem ich noch ein Kapitel offen habe, das ich nun zu Ende schreiben kann".

Am Montag findet in Wolfsburg die Vertragsunterzeichnung und der Medizincheck statt. Union-Präsident Dirk Zingler bedauerte die Entscheidung. "Die sportlich erfolgreichste und wirtschaftlich wertvollste Phase unserer Vereinsgeschichte ist, neben vielen Spielern, Trainern und Mitarbeitern, auch Max Kruse zu verdanken, das werden wir nicht vergessen. Wenn er sich nun jedoch ganz bewusst gegen die Chance entscheidet, mit Union in dieser Saison Geschichte zu schreiben, akzeptieren wir das", sagte Zingler.

SID