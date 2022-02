Amadou Haidara vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ist trotz der Enttäuschung beim Afrika-Cup bereit für das Bundesliga-Duell mit Rekordmeister Bayern München. "Meine Kräfte sind da, ich bin nicht so ausgepowert, um eine Pause zu brauchen", sagte Haidara am Mittwoch in einer Medienrunde.

Haidara trotz Afrika-Cup-Enttäuschung bereit (Foto: SID)

"Ich bin bereit für das nächste Spiel und die nächste Aufgabe", betonte der 24-Jährige, der mit der Nationalmannschaft von Mali vergangene Woche im Achtelfinale des Afrika-Cups gescheitert war. "Für uns war das eine Riesen-Enttäuschung, damit hatten wir nicht gerechnet." Mali hatte im Elfmeterschießen gegen den Außenseiter Äquatorialguinea verloren.

Bei Bayern müsse die Mannschaft am Samstag (18.30 Uhr/Sky) "körperlich und mental" robust sein. Respekt habe er zwar vor Bayern, "weil sie einiges erreicht haben", sagte Haidara. "Angst" dürfe allerdings nicht vorkommen.

SID