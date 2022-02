Die Rückkehr von Ex-Nationalspieler Max Kruse zum Bundesligisten VfL Wolfsburg ist für die deutschen Fußball-Fans der wichtigste Winter-Transfer. Das geht aus einer Umfrage der Voting-Plattform FanQ im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) hervor. 18 Prozent der über 1000 Befragten stimmten demnach für Kruse, der von Ligakonkurrent Union Berlin zu den Niedersachsen gewechselt war.

Wechselte von Union nach Wolfsburg: Max Kruse (Foto: SID)

U21-Nationalspieler Ansgar Knauff folgt mit 13,7 Prozent auf Rang zwei. Der 20-Jährige wurde von Pokalsieger Borussia Dortmund für die nächsten eineinhalb Jahre an Eintracht Frankfurt ausgeliehen.

23,4 Prozent der Befragten glauben zudem, dass Kruse bei den Wölfen von allen transferierten Profis in Deutschland am meisten einschlagen wird. Für fast ein Drittel der Fans (31,7 Prozent) haben sich die Wolfsburger trotz des Abgangs von Torjäger Wout Weghorst in der Winter-Transferperiode am besten verstärkt.

Gleichzeitig sehen mehr als die Hälfte der Fans (51,6) im 1. FC Union den Klub, der am meisten geschwächt wurde. Kruse war in der laufenden Saison an zehn (fünf Treffer, fünf Vorlagen) der 29 Berliner Tore direkt beteiligt.

SID