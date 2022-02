Auch Fußball-Schiedsrichter Patrick Ittrich (Hamburg) ist an COVID-19 erkrankt. "Das Jahr 2022 startete so semi, Leute", schrieb Ittrich am Freitag bei Twitter: "Nach ausgeheilter Wadenzerrung folgte direkt Corona. So langsam dürfte es dann mal bergauf gehen."

Patrick Ittrich fällt mit Corona-Infektion aus (Foto: SID)

Er sei "dieses Wochenende noch raus", schrieb Ittrich, "aber ich bin guter Dinge." Zuletzt hatte der 43-Jährige in der Bundesliga Mitte Dezember das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Augsburg (0:2) geleitet.

SID