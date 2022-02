Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig blickt dem Duell mit seinem Kollegen Steffen Baumgart vom 1. FC Köln mit Vorfreude entgegen. Jener kehrt zur Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) nach einer Corona-Infektion zurück. "In erster Linie freut es mich, dass er gesund ist, dass er keinen schweren Verlauf hatte. Ich glaube, das hat das Video auch nochmal gezeigt", sagte Tedesco am Mittwoch.

Tedesco vor Spiel gegen Köln (Foto: SID)

Baumgart war am 2. Februar positiv getestet worden und musste daraufhin den Heimsieg gegen den SC Freiburg (1:0) am Samstag von der heimischen Couch verfolgen. Ein Videomitschnitt, der ihn beim lautstarken Anfeuern seiner Mannschaft im Wohnzimmer zeigte, wurde zum Internet-Hit. "Ich kann mir schon vorstellen, und habe das in Moskau (bei Spartak Moskau/d. Red.) auch am eigenen Leibe zu spüren bekommen, wie schwierig es ist, von daheim oder der Tribüne mitzufiebern", so Tedesco.

SID