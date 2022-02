Trainer Frank Kramer hat ein sehr positives Fazit seiner knapp einjährigen Arbeit beim Fußball-Bundesligisten Arminia Bielefeld gezogen. "Wir haben natürlich den Leistungsanspruch, dass wir uns in der Bundesliga halten wollen und trotzdem kommt das Persönliche hier nicht zu kurz. Wenn man hier in Ostwestfalen hinter die nüchterne Fassade schaut, findet man eine Menge Herz", sagte der Coach am Freitag auf der Pressekonferenz.

Frank Kramer in Bielefeld sehr zufrieden (Foto: SID)

Allerdings stößt der Fußballlehrer bei der Musikauswahl der Spieler in der Kabine auf taube Ohren: "Da hat mich die Mannschaft noch nicht mit einbezogen. Die haben aber auch alle einen anderen Musikgeschmack, das lasse ich dann mal die ungefähr 45 Minuten rund ums Spiel über mich ergehen."

Sport-Geschäftsführer Samir Arabi ist ebenfalls zufrieden, Kramer zum 2. März 2021 das Vertrauen als Cheftrainer auf der Alm geschenkt zu haben: "Man sieht förmlich Tag für Tag, wie die Mannschaft weiter zusammenwächst und sich weiterentwickelt. Wir sind sehr zufrieden mit den letzten 12 Monaten, ein paar Rückschläge gehören auf dem Weg immer dazu."

Kramer betonte, dass er sich alles in allem sehr wohl fühle: "Und es geht ja auch immer ums Sportliche: In den ersten 34 Spielen haben wir 39 Punkte geholt. Ich glaube, damit können wir gut leben und trotzdem wollen wir uns natürlich stetig weiterentwickeln."

SID