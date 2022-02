Der Gegner heißt Bayern München - doch Fußball-Bundesligist und Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth rechnet sich für das Auswärtsspiel beim deutschen Rekordmeister am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) dennoch Chancen aus. "Aktuell ist es so, dass die Bayern nicht diese Stabilität haben. Wir können auf jeden Fall mit Selbstvertrauen in das Spiel gehen", sagte Kleeblatt-Trainer Stefan Leitl am Freitag.

Leitl und Fürth treffen auf Tabellenführer München (Foto: SID)

Fürth hat in der laufenden Saison auswärts bislang nur einen Punkt geholt, sieht sich nach nur einer Niederlage aus den letzten sechs Spielen aber auch für das Spiel in München gerüstet. "Ich wünsche mir, dass wir ab der ersten Minute maximal rauspowern, damit wir solange wie möglich ein unangenehmer Gegner sind", sagte Leitl.

SID