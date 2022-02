Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig will den Unruhen beim kommenden Gegner Hertha BSC keine Beachtung schenken. "Uns interessieren diese Einflussgeschichten von außerhalb nicht", sagte Tedesco. Schon "damals bei Schalke" seien solche Dinge für ihn kein Thema gewesen, und auch jetzt nicht.

Einsatz von Angelino gegen Hertha fraglich (Foto: SID)

Beim Duell am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) muss Tedesco wohl auf Flügelspieler Angelino verzichten, der sich nach dem Europa-League-Spiel gegen Real Sociedad San Sebastian (2:2) "schwach und krank" gefühlt habe. Als Ersatz kommt unter anderem Benjamin Henrichs infrage. Dafür steht Abwehrchef Willi Orban wieder zur Verfügung, der zuletzt aufgrund von Erkältungssymptomen gefehlt hatte.

Nach dem Wirbel rund um die Aussagen von Hertha-Investor Lars Windhorst, der die Klubführung der Berliner öffentlich kritisiert hatte, will Tedesco den Gegner nicht unterschätzen. Hertha sei "in keiner leichten Situation", trotzdem lasse die Mannschaft "immer wieder aufblitzen", was sie könne. "Natürlich überwiegen dort wahrscheinlich die negativen Ereignisse und Negativergebnisse", sagte Tedesco. Dennoch habe Hertha in Tayfun Korkut einen "Top-Trainer" und "ein richtig gutes Team", das "unberechenbar" sei.

SID