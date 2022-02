Zwei Wochen nach seiner Knie-Operation arbeitet Kapitän Manuel Neuer von Bayern München fleißig an seinem Comeback. Es gehe ihm "sehr gut" in der Reha: "Alles läuft nach Plan und ich mache gute Fortschritte", schrieb der 35 Jahre alter Torwart in einer Instagram-Story. Neuers Tagesablauf ist eng getaktet: "Während der Reha trainiere ich normalerweise zweimal am Tag und habe davor und danach Physiotherapie."

Manuel Neuer befindet sich dereit in der Reha (Foto: SID)

Der Klub postete zudem Fotos von Neuer bei der Arbeit in der Reha. Wie lange der Rio-Weltmeister noch ausfällt, ist unklar.

Der Rekordmeister müsse in "den kommenden Wochen" auf den Keeper verzichten, teilte der Klub vor 14 Tagen mit. Auch genaue Angaben zu der Verletzung von Neuer hatte der Klub nicht gemacht.

SID