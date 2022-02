Nach Toni Polster, der von 1993-1998 für den 1. FC Köln in 150 Bundesliga-Partien stolze 79 Tore erzielte, sorgt beim "Geißbock-Klub in dieser Saison wieder ein "Tor-Tony" für Furore und versetzt den "Karnevals-Klub" in Ekstase: Anthony Modeste. Mit seinem 1:0-Siegtor als Joker am Wochenende gegen Eintracht Frankfurt brachte der 33-jährige Franzose die Rheinländer nicht nur auf Rang 7, sondern in diesen Karnevalstagen in "Europa-Euphorie", um dabei Ex-LASK-Chefcoach Oliver Glasner zu ärgern.

Auch Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann freut sich mit dem Tor-Garant des 1. FC Köln: Anthony Modeste, der mit bald 34 Jahren seinen "dritten Frühling" erlebt.

Eintracht-Chefcoach Oliver Glasner: "Man hat gesehen, Tony Modeste hat eine Torchance und wird jetzt wieder eine Woche durch Köln getragen, bis rein in den Rosenmontag". Der Salzburger echauffierte sich vor allem über die Entstehung des Gegentreffers, nachdem die Frankfurter dem Mittelstürmer der Geißböcke praktisch den Treffer auf dem Silbertablett servierten. Hatte schon was von "Slapstick", als Kamada bei einer Szene den pressenden Skhiri anschoss, wodurch der Ball nach hinten in eine Lücke der Eintracht-Abwehr geriet und Modeste davon zog, um durch die Beine von Keeper Kevin Trapp zum vielumjubelten Siegtor abzuschließen (84. Minute).

Mit seinem 15. Saisontor verhalf der Franzose dem 1. FC Köln zum neunten Saisonsieg und Platz 7, wodurch die Anhänger vom dreifachen Deutsche Meister vom träumt vom internationlen Geschäft träumen. Modeste, war gerade erst von einer Covid-Infektion genesen und wurde eine Woche zuvor bei der 1:3-Niederlage beim wiedererstarkten RB Leipzig schmerzlich vermisst. Gegen Frankfurt kam der Torgarant nach einer Spielstunde für Angreifer Andersson und hatte nach einer Flanke des Ex-Rapidlers Dejan Ljubicic, der wie Florian Kainz in der Startelf stand (Louis Schaub als dritter Österreicher wurde in der 88. Min. eingewechselt) bereits das Führungstor auf dem Fuß (78.), doch Frankfurts Tuta lenkte die Hereingabe noch entscheidend ab. Dann "stach" der Joker.

Baumgart: "Weiß nicht, wieviel ich beim Wetten gewonnen hätte"

Dessen Trainer Steffen Baumgart hernach auf der Pressekonferenz zur späteren Einwechslung von Modeste meinte: "Tony war sechs bis sieben Tage raus, hat nicht trainiert und hätte 60 Minuten nicht durchgehalten." Nachsatz: "Wir dürfen ihn jetzt nicht zu sehr in den Himmel heben!" Ansonsten ist der emotionale, bei jeder Temperatur hemdsärmlige, 50-jährige Rostocker derzeit hochzufrieden: "Mitte Februar und der 1. FC Köln hat 35 Punkte. Wenn sie mir das im Sommer gesagt hätten, weiß ich nicht, wieviel ich beim Wetten gewonnen hätte."

Neben Baumgart - dem Energiebündel auf der Trainerbank, pardon in der Coachingzone und darüber hinaus - der irgendwie zu Köln passt wie der Dom, hat natürlich auch Anthony Modeste seine Aktien am im Vorjahr gerade noch dank Friedhelm Funkel in der Relegation gegen Holstein Kiel geretteten "Effzeh"-Aufschwung. Nachdem der am 14. April 34 Jahre werdende Torjäger, der in Köln noch Vertrag bis 30.06.2023 hat, in der vergangenen Saison im "Abseits" bzw. auf dem "Abstellgleis" stand, ist der Franzose jetzt die "Lokomotive" beim Erfolgszug der Rheinländer.

"Tony" Modeste und sein stetes Ritual beim Torjubel.

Seit Neo-Chefcoach Steffen Baumgart im Sommer vom SC Paderborn kam, hat er Modeste wieder wie "Phönix aus der Asche" zu neuem Fußball-Leben erweckt und ihm entgegen seiner Trainer-Vorgänger das volle Vertrauen geschenkt. Und "Action": seitdem läuft für den in der Filmfestspiel-Stadt Cannes geborenen Modeste alles filmreif ab. In 25 Pflicht-Partien in dieser Saison 18 (Voll-) Treffer, drei im DFB-Pokal und 15 in der Bundesliga. Platz 4 in der Torschützenliste hinter Robert Lewandowski (FC Bayern, 28), Patrik Schick (20) und dem Ex-Salzburger Erling Haaland (16) für Kölns Hoffnungsträger.

Modeste auch unter Peter Stöger bereits erfolgreich

Zum Vergleich: im Vorjahr wurde Modeste gerade acht Mal und meist nur kurz eingesetzt, blieb dabei ohne Torerfolg. Und in der Saison 2019/2020 standen in 27 Einsätzen nur vier Treffer zu Buche, nachdem er von seiner "Odyssee" aus China bei Tianjin Tianhai zum 1. FC Köln zurückkehrt war.

Zuvor erzielte Modeste bereits Tore am Fließband und war auch beim damaligen Coach Peter Stöger eine feste Größe. Auch der 55-jährige Wiener wußte um die Qualitäten des Torjägers und stärkte ihm den Rücken.

Ach so...nächsten Montag ist übrigens Rosenmontag..."Feiertag" in Köln und Umgebung...während der 1. FC Köln zuvor am Samstag bei Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth spielt...wahrscheinlich wieder mit dem "Tor-Tony" in der Startelf....so Steffen Baumgart will...!

Foto: SID und Ligaportal