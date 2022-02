Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss gegen Tabellenführer Bayern München auf Kapitän Sebastian Rode verzichten. "Er hat eine Verletzung im Bauch- und Rippenbereich", sagte Trainer Oliver Glasner. Über Samstag (18.30 Uhr/Sky) hinaus sei aber noch nicht absehbar, "wie lange er fehlen wird". Auch hinter dem Einsatz von Spielmacher Daichi Kamada stehe nach einem Schlag aufs Knie noch ein Fragezeichen.

Sebastian Rode fehlt Frankfurt gegen Bayern München (Foto: SID)

Dennoch sei der Glaube an einen Erfolg gegen den Branchenprimus gerade wegen des überraschenden 2:1 in München vorhanden. "Ich habe die Jungs natürlich an das Hinspiel erinnert. Da haben wir uns fest vorgenommen, das Spiel zu gewinnen. Und das ist auch wieder unser Motto für Samstag. Aber es wird natürlich nicht einfach", sagte Glasner.

Nach schwierigen Wochen könne Bayern gerade recht kommen. "Für den Kopf sind solche Spiele vielleicht manchmal leichter, weil jeder weiß: Wenn du gegen die Bayern keine absolute Top-Leistung abrufst, wirst du als Verlierer vom Platz gehen", erklärte der Österreicher. Es werde analog zum Hinspiel wohl einen "überragenden" Kevin Trapp im Tor sowie eine gnadenlose Effizienz in der Offensive brauchen, führte er aus.

SID