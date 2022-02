Eintracht Frankfurt geht bei Sportwettenanbieter bwin als Außenseiter in die Partie gegen Bundesliga-Tabellenführer Bayern München (Quote 1,41) am Samstag. Für 10 Euro Einsatz zahlt der Buchmacher 70 Euro zurück, wenn die Hessen einen Dreier gegen den Rekordmeister landen.

Das Hinspiel gewann Frankfurt mit 2:1 (Foto: SID)

Laut bwin empfängt Borussia Mönchengladbach nach der 0:6-Klatsche in Dortmund den VfL Wolfsburg (Quote 4,00) mit einer Quote von 1,90 als klarer Favorit. Eine Kölner Karnevalssause beim Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth scheint laut des Sportwettenanbieters mit Blick auf die Siegquote von 1,88 durchaus realistisch. Der FC reist als klarer Favorit zum Kleeblatt (Quote 3,90).

Dass den abstiegsbedrohten Augsburgern der Befreiungsschlag gegen Borussia Dortmund (Quote 1,53) gelingt, hält bwin mit für unwahrscheinlich und würde das 6,50-fache des Einsatzes bei einem FCA-Sieg auszahlen.

SID