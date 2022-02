85. Minute: 0:1 lag die TSG Hoffenheim im Freitagabend-Match des 24. Spieltages in der Deutschen Bundesliga in der PreZero-Arena in Sinsheim gegen den VfB Stuttgart, mit ÖFB-Teamstürmer Saša Kalajdžić (Assist), zurück. Doch dann kam ein anderer ÖFB-Teamspieler und hatte gleich zwei Gala-Momente im Endspurt: Matchwinner Christoph Baumgartner! Traumtor mit Marke "Tor des Monats" zum Ausgleich, Siegtor last Minute, Luckypunch - Jubel & Ekstase pur unter den TSG-Fans der 18.099 Zuschauer! Der 22-jährige Horner stellte per Doppelpack das Spiel auf den Kopf, beschert der TSG einen stolzen (Championsleague-) Rang 4!

Der saß zum 2:1-Siegtor: Christoph Baumgartner schnürte im Endspurt nicht nur binnen fünf Minuten den Doppelpack, sondern war "Man of the Match" .

Dabei deutete sich beim Tabellenvorletzten VfB Stuttgart nach wochenlanger Durststrecke - neun Spiele ohne Dreier - endlich der ersehnte Sieg an. Nach der Nullnummer vor der Pause brachte VfB-Chefcoach Matarazzo für den glücklosen Führich Hoffnungsträger Saša Kalajdžić - und der 2-Meter-Mittelstürmer aus Wien rückte schnell in den Mittelpunkt. Die TSG hatte die Kopfverletzung von Geiger noch nicht wirklich verdaut, da verlängerte ÖFB-Teamstürmer Kalajdžić an der ersten Stange einen Cornerball an die zweite, wo VfB-Kapitän Endo DFB-Nationalspieler Raum enteilt war und zur Führung einnetzte (58.).

Lange sah es nicht nach einem Ausgleich aus, dann aber kam der Auftritt von Christoph Baumgartner, der obendrein einen genialen Moment hatte. Der 17-fache ÖFB-Teamspieler, der in Hoffenheim noch bis 30.06.2025 unter Vertrag ist, kurvte von rechts beherzt mit Ball und Tempo nach innen, ließ Tiago Tomas stehen und traf von halbrechts im Sechzehner (unweit vom Strafraumeck) mit links traumhaft schön mit lang gezogenem Schussball in das linke Kreuzeck (85.).

Baumgartner lässt Hoffenheim hoffen auf Championsleague-Platz

Damit nicht genug für den Bruder von Abwehrspieler Dominik Baumgartner vom Admiral Bundesliga-Zweiten WAC und Cousin von Stefan Feiertag (Zweitligist SKU Amsteten). Denn in der regulären Schlussminute fand Bruun Larsens vom Stuttgarter Mavropanos unglücklich abgefälschte Flanke erneut den Weg zu Christoph Baumgartner, der goldrichtig stand und im Strafraumzentrum auf Höhe des Elfmeterpunktes handlungsschnell die Kugel erneut in die Maschen drosch.

Im 20. Ligaspiel diese Saison Baumgartners erster Doppelpack, insgesamt steht der gebürtige Horner jetzt bei fünf Treffern. Sein letztes Tor hatte der offensive Mittelfeldspieler Mitte Oktober beim 5:0-Heimsieg über den 1. FC Köln erzielt. Beim Hinspiel in Stuttgart, das die TSG am 2. Oktober mit 1:3 verloren hatte, war der Niederösterreicher wegen muskulärer Probleme nicht dabei.

"Mentalität und Siegeswille sind im Moment sensationell"#TSG.TV mit den Stimmen zum Heimsieg gegen Stuttgart ⤵️#TSGVfB pic.twitter.com/pwpx4Lu0Nw — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 26, 2022

"Kommt nicht von ungefähr, dass wir Spiele drehen können"

Mit dem 12. Saisonsieg steht die TSG Hoffenheim auf einem herausragenden vierten (Championsleague-) Platz. Die Kraichgauer sind im Flow. Nachdem die Blau-Weißen Anfang des Jahres noch drei Niederlagen in Serie hatten, folgten für die Elf von Chefcoach Stefan Hoeneß jüngst drei Dreier en suite

Auch dank Christoph Baumgartner, der nach dem Spiel bei DAZN meinte: "Was uns auszeichnet, ist eine starke Bank. Wir können immer wieder durch neue Spieler Schwung rein bringen. Das Gefüge, das wir derzeit in der Mannschaft und in der Kabine haben, ist sensationell. Das spürt man tagtäglich, im Training und in der Kabine. Das kommt nicht von ungefähr, dass wir Spiele drehen können."

FOTO: IMAGO / Jan Huebner