Trainer Oliver Glasner vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt bangt vor dem Punktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC um den Einsatz von Danny da Costa. Der Außenverteidiger wird laut Trainer Oliver Glasner von Problemen am Schambein geplagt.

Da Costa in Berlin fraglich (Foto: SID)

"Wir wollen mit einem Sieg in Berlin die Trendwende einleiten", sagte Glasner am Donnerstag mit Blick auf die zurückliegenden drei Niederlagen des Tabellenzehnten in Folge: "Wir lassen uns nicht verrückt machen, auch wenn der Druck eine Spur höher ist."

SID