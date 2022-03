Vizemeister RB Leipzig geht mit dem größten Respekt vor dem SC Freiburg in das Duell der beiden Champions-League-Anwärter. "Es ist schon brutal, was die machen", sagte RB-Trainer Domenico Tedesco vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Freiburger: "Das ist eine Spitzenmannschaft in der Bundesliga, finde ich."

Tedesco lobt den SC Freiburg in den höchsten Tönen (Foto: SID)

Das sagt auch die Tabelle aus, denn der SC liegt punktgleich mit Leipzig auf Rang fünf. "Wenn es jetzt der letzte Spieltag wäre, würde ich sagen: Es ist ein Finale", so Tedesco. So aber sei es ein normales Bundesligaspiel, das aber natürlich "extrem wichtig" sei.

Viel Respekt hat der RB-Coach auch vor der Leistung seines Trainerkollegen Christian Streich, der seit 2012 den SC betreut. "Wenn man über den SC Freiburg spricht, spricht man automatisch über Christian Streich und andersrum", sagte Tedesco: "Es ist eine überragende Sache, dass überhaupt ein Verein so lange mit einem Trainer arbeitet, das spricht für beide Seiten."

SID