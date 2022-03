Nach dem bitteren Pokal-Knockout in letzter Minute will der VfL Bochum einen Pflichtsieg in der Fußball-Bundesliga feiern. Das Heimspiel gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr/Sky) werde allerdings "ein hartes Stück Arbeit", warnte Trainer Thomas Reis.

Jürgen Locadia fällt am Wochenende aus (Foto: SID)

Fürth habe "zum Beispiel zuletzt den Bayern alles abverlangt. Aufgrund der Tabellensituation sind wir Favorit. Aber Vorsicht ist geboten", sagte Reis am Freitag während der Pressekonferenz.

Jürgen Locadia (Rückenprellung) und Robert Tesche werden dem VfL fehlen. "Robert hat signalisiert, dass er ein paar Probleme mit dem Sprunggelenk hat und wir den Kaderplatz lieber anders belegen sollten", berichtete Reis. "Das zeigt wieder, dass er ein tadelloser Sportsmann ist."

Maxim Leitsch, im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den SC Freiburg (1:2) in der letzten Minute der Verlängerung der Unglücksrabe, sei von der Mannschaft aufgebaut worden: "Alle stehen zusammen, das hat man nach dem Spiel gesehen. Alle waren bei ihm, haben ihn getröstet. Daran wird er wachsen."

SID