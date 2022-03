Trainer Gerardo Seoane vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen beschäftigt die 1:5-Klatsche aus dem Hinspiel vor dem Topspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Rekordmeister und Spitzenreiter Bayern München nicht mehr. Das erste Spiel sei "lange Zeit her", sagte der Schweizer: "Wir haben das verarbeitet. Es beginnt bei null. Wir wissen, dass es eine schwierige Aufgabe ist, in München zu bestehen."

Gerardo Seoane ist optimistisch vor dem Bayern-Spiel (Foto: SID)

Seit der Niederlage im Oktober, bei der die Bayern bereits nach 37 Minuten 5:0 geführt hatten, habe sich seine Mannschaft "in einigen Punkten weiterentwickelt" und sei "zusammengewachsen", sagte Seoane: "Wir gehen unseren eigenen Weg, wir sind in jedem Spiel gleich motiviert. Trotzdem haben gewisse Spiele einen zusätzlichen Reiz. Und in München zu spielen, hat so einen Reiz, weil man weiß, das eine gute Leistung in der Regel nicht reicht."

Fraglich ist dabei noch der Einsatz von Sechser Robert Andrich (Reizung im Knie), der bereits bei 3:0 gegen Bielefeld aussetzen musste. "Zu Beginn der Woche haben wir ihn geschont und dann sukzessive aufgebaut", sagte Seoane.

Eine Chance auf sein Debüt im Bayer-Dress hat aber wohl Neuzugang Sardar Azmoun, den die Rheinländer von Zenit St. Petersburg im Winter-Transferfenster verpflichtet hatten. "Er hat zehn Tage Aufbautraining gehabt, ist aber ganz klar noch nicht auf dem Level, von Anfang an zu spielen", sagte Seoane. Der 27-Jährige brauche "noch einige Trainings in den Beinen, um sein bestes Level zu erreichen. Man sieht noch gewisse Defizite".

Seoane hofft für das Spitzenspiel in München, "dass es ein packendes Spiel wird. Das bedeutet, dass auch wir Akzente nach vorne gesetzt und mutig gespielt haben. Resultatsmäßig besteht die Chance natürlich, etwas mitzunehmen", so Seoane.

SID