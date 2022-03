Der FSV Mainz 05 hat bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) einen Antrag auf Verlegung des für Sonntag geplanten Bundesliga-Heimspiels gegen Borussia Dortmund gestellt. Das gab der Verein am Freitag zunächst via Twitter bekannt. Am Donnerstag hatten die Mainzer 19 positive Corona-Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern gemeldet.

Der FSV Mainz 05 hat eine Spielverlegung beantragt (Foto: SID)

"Wir werden in der nächsten Stunde die schriftliche Entscheidung bekommen", sagte Sportvorstand Christian Heidel kurz nach 13.00 Uhr: "Wir gehen davon aus, dass dem Antrag stattgegeben wird. Wir haben noch 14 einsatzfähige Spieler, darunter aber keinen spielberechtigten Bundesliga-Torhüter."

Für die Austragung eines Spiel sind mindestens 16 spielberechtigte Akteure notwendig, davon mindestens neun Lizenzspieler, zu denen ein Torwart gehören muss.

SID