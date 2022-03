Der neu verpflichtete Abwehrspieler Jeff Chabot gibt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim sein Debüt beim 1. FC Köln. Das kündigte Trainer Steffen Baumgart am Freitag an.

Steffen Baumgart erwartet einen "mutigen" Chabot (Foto: SID)

Der 24-jährige Chabot war im Wintertransferfenster auf Leihbasis von Sampdoria Genua verpflichtet worden und ersetzt den erkrankten Timo Hübers. Die Kölner spielen vor 37.500 Zuschauern im RheinEnergie-Stadion.

"Wir erwarten, dass Jeff mutig spielt. Er ist vorbereitet und soll einfach nur Fußball spielen. Nachher schauen wir dann, was gut war und was nicht so gut war", sagte FC-Coach Baumgart auf der Pressekonferenz am Freitag.

Das erste Saisonduell in Sinsheim hatte der FC 0:5 verloren. "Wir denken nicht mehr an das Hinspiel", meinte der Trainer, "gegen solche Mannschaften kann es schnell gehen, und dann hast du schon mal vier oder fünf Tore drin. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir die Qualität haben, um unser Spiel durchzubringen."

Der Respekt von den Kraichgauern, einem Konkurrenten im Kampf um einen Platz im internationalen Geschäft, ist groß. Baumgart: "Hoffenheim ist eine Mannschaft, die jedes Jahr um die Champions League spielen müsste. Sie haben eine absolute Konstanz und gehören zu den besten Mannschaften der Liga."

Köln tritt gegen Hoffenheim mit einem Sondertrikot mit der Aufschrift "Stop War" an. Der Klub ruft damit zur Beendigung des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine auf. "Das Sondertrikot ist ein klares Zeichen für den Frieden. Wir senden damit eine deutliche Botschaft gegen den Krieg aus", betonte Baumgart.

Die FC-Sponsoren Rewe und DEVK gaben ihre Zustimmung und unterstützen die Aktion. Statt des Schriftzugs der Handelskette werden die FC-Profis mit "Stop War" auf der Brust auflaufen, das Ärmellogo des Versicherers wird durch das Peace-Symbol ersetzt.

SID