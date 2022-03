Mittelfeldspieler Rani Khedira von Fußball-Bundesligist Union Berlin hat für das Gastspiel bei Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einen mutigen Auftritt gefordert. "Wir fahren dorthin, um etwas mitzunehmen. Wenn du da ängstlich hinfährst, dann gehst du da als großer Verlierer vom Platz", sagte Khedira in einer Medienrunde am Montag.

Rani Khedira selbstbewusst vor Spiel in München (Foto: SID)

In der vergangenen Saison erkämpfte sich Union einen Punkt beim deutschen Rekordmeister (1:1). Das Hinspiel in dieser Saison verloren die Eisernen mit 2:5.

SID