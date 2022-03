Nach seinem Tor gegen den deutschen Nationalteam- und Weltklasse-Keeper Manuel Neuer und den FC Bayern München wurde der 17-malige ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner vom deutschen Fachmagazin Kicker Sportmagazin in die "Elf des Tages" nominiert.

"Baumis" blitzsauberes Tor gegen Manuel Neuer: technisch hochwertig und gegen die Laufrichtung des Weltklasse-Keepers vom FC Bayern München.

Der 22-jährige, gebürtige Horner hatte am 26. Spieltag der Deutschen Bundesliga die TSG Hoffenheim beim 1:1 gegen den Rekordmeister und Tabellenführer in der 32. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. Für Christoph Baumgartner war es bereits der sechste Treffer im 22. Ligaspiel, dazu gelang ihm ein Assist.

Obendrein erzielte der Rechtsbeiner alle drei Heim-Treffer in den vergangenen beiden Partien der Kraichgauer (2:1 vs. VfB Stuttgart, 1:1 vs. FC Bayern). Die Mannschaft vom 39-jährigen Chefcoach Sebastian Hoeneß - am Samstag zu Gast bei Hertha BSC Berlin (15:30 Uhr) mit Neo-Chefcoach Felix Magath - spielt eine starke Saison und hat gar günstige Aussichten auf einen Championsleague-Platz. Derzeit liegen die Hoffenheimer auf Rang 6 (44 Zähler), punktgleich mit dem Fünften SC Freiburg und dem Vierten RB Leipzig unt nur einen Zähler hinter dem Dritten Bayer Leverkusen.

Christoph Baumgartner, der aus der Jugend vom SV Horn und SKN St. Pölten stammt und dessen Bruder Dominik beim Wolfsberger AC spielt, zählt bei der Turn- und Sportgemeinschaft Hoffenheim 1899 aus dem Sinsheimer Stadtteil Hoffenheim zu den Aktivposten und hat dort noch Vertrag bis Juni 2025.

Foto: IMAGO