Die 15. Saison in der Blindenfußball-Bundesliga startet am 7. Mai auf dem Schlossplatz in Karlsruhe. Erstmals mit dabei ist die Spielgemeinschaft Fortuna Düsseldorf/PSV Köln, als Titelverteidiger geht der FC St. Pauli ins Rennen.

Blindenfußball-Bundesliga: Start am 7. Mai 2022 (Foto: SID)

Insgesamt beteiligen sich erneut acht Teams an der europaweit einzigartigen Spielrunde für blinde und sehbehinderte Menschen. Der letzte Ligaspieltag findet am 17. September auf dem Kölner Roncalliplatz direkt vor dem Dom statt.

Neben St. Pauli und Düsseldorf/Köln treten der MTV Stuttgart, die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg, Borussia Dortmund, der FC Schalke 04, Hertha BSC und der BSV Wien an. Die Spielrunde wird seit 2008 durch die DFB-Stiftung Sepp Herberger zusammen mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband organisiert. - Die Spieltage der Blindenfußball-Bundesliga im Überblick:

1. Spieltag - 7. Mai in Karlsruhe

2. Spieltag - 2./3. Juli in Soest

3. Spieltag - 23./24. Juli in Gelsenkirchen

4. Spieltag - 6./7. August in Berlin

5. Spieltag - 17. September in Köln

SID