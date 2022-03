Fußball-Bundesligist Union Berlin wird am kommenden Wochenende erstmals seit Monaten wieder vor vollen Rängen spielen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, stünden für das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln nach einem Losverfahren für Union-Mitglieder und dem Verkauf eines Restkartenkontingents keine Tickets mehr zur Verfügung. Alle 22.012 Plätze im Stadion An der Alten Försterei werden somit belegt sein.

In Berlin wird wieder vor vollen Rängen gespielt (Foto: SID)

Am Donnerstag laufen in Berlin zahlreiche Coronamaßnahmen wie beispielsweise Zuschauerbeschränkungen aus. Komplett ausverkauft war die Alte Försterei zuletzt am 20. November des Vorjahres beim Hauptstadt-Derby gegen Hertha BSC (2:0).

SID