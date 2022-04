Steffen Baumgart wusste um den schweren Patzer seines Kapitäns - doch als Sündenbock ließ der Trainer des 1. FC Köln Jonas Hector nicht herhalten. "Wir haben durch einen Fehler verloren, der passieren kann", sagte Baumgart nach dem 0:1 (0:0) bei seinem Ex-Klub Union Berlin am Freitagabend bei DAZN.

Nimmt Jonas Hector in Schutz: Steffen Baumgart (Foto: SID)

Ein misslungener Rückpass des Ex-Nationalspielers hatte für die Entscheidung in einem intensiven Spiel mit wenigen Torchancen gesorgt. Hectors Pass, der eigentlich für Torhüter Marvin Schwäbe gedacht gewesen war, landete stattdessen in den Füßen von Union-Torjäger Taiwo Awoniyi (49.). "Ich will zum Torwart zurückspielen und spiele ihn zu weit nach vorne. So kann Marvin gar nicht erst an den Ball kommen", sagte Hector.

Zuspruch erhielt der 31-Jährige von den Verantwortlichen - und auch seinen Teamkollegen. "Jonas ist ein absoluter Vollprofi. Er ist der wichtigste Spieler, den wir seit langem im Verein haben", sagte Thomas Kessler als Leiter der Lizenzspielerabteilung: "Ihm passieren Fehler wie jedem anderen auch. Das haben ihm die Jungs in der Kabine auch direkt gesagt."

SID