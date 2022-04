Leipzigs Rote Bullen überrollten in der Bundesliga den BVB im Signal Iduna Park vor 81.365 Zuschauern (ausverkauft) mit 4:1. Sprachlich "ins Rollen" kam Sonntag auf Sport 1 der zugeschaltete Ex-Salzburger und Mittelfeldakteur von RB Leipzig - Kevin Kampl - mit treffenden Analysen. Während Ligaportal-Reporter Herbert Pumann in Kampls Salzburger Zeit dem sprachgewandten, serbischen Teamspieler persönlich eine spätere Laufbahn als Pressesprecher prophezeite, ging Ex-Bundesliga-Manager Reiner Calmund sogar noch weiter und empfahl dem im deutschen Solingen geborenen 31-Jährigen, eine Trainer-Laufbahn.

Kevin Kampl (RB Leipzig, das mit Meisterschaft, Europaleague-Viertelfinale und DFB-Pokal-Halbfinale noch auf "drei Hochzeiten tanzt") auf Sport 1 über...

...die aktuellen Erfolge der Sachsen unter Neo-Chefcoach Domenico Tedesco: "Wir wussten alle nach der schwachen Hinrunde, dass das nicht unser wahres Gesicht war. Das kann zwar immer mal passieren, dass du ein halbes Jahr hast, wo nicht alles super läuft. Gerade nach den Jahren davor, wo alles steil nach oben ging. Uns ist so etwas die Sicherheit abhanden gekommen in der Hinrunde (Anm. d. Red.: unter Ex-Salzburg Coach Jesse Marsch). Gerade auch in eigenem Ballbesitz. Wir haben Spiele oft zu offen gestaltet, was den Gegner dann auch stark gemacht hat und wodurch wir auch viele Punkte verloren haben.

Domenico hat uns diese Sicherheit wieder gegeben. Ich kann mich noch gut daran erinnern...nach dem letzten Hinrundenspiel gegen Bielefeld zu Hause, wo wir verloren haben, waren wir alle sehr geknickt. Doch er ist da trotzdem total ruhig geblieben. Er hat an die Mannschaft geglaubt, an die Stärken und hat wieder dieses Spiel mit dem Ball forciert. Was uns natürlich gelegen kommt, weil wir eine brutale Stärke entwickelt haben im eigenen Ballbesitz, auch unter den Jahren mit Julian Nagelsmann. Das hat er sehr gut gemacht mit seinem Trainerteam. Durch die Sicherheit kamen dann auch die Ergebnisse und jetzt haben wir uns auch so ein bisschen in einen Flow gespielt. Das ist natürlich super für unsere Mannschaft."

...BVB-Statements nach dem Spiel, dass Leipzig gar nicht so viel besser war und alles anders laufen konnte: "Sie hatten schon in der 1. Halbzeit zwei, drei gute Möglichkeiten. Wie beim Querpass von Marco (Anm.: Reus), wo er auf Haaland spielen will. Und dann die Chance von Haaland, wo Pét (Anm.: der Ex-Salzburger Schlussmann Péter Gulácsi) überragend hält. Du kannst natürlich nicht immer alles verteidigen, nichtsdestotrotz hatten wir einen überragenden Matchplan, der total gegriffen hat. Wir wußten, dass wir die Räume vor der Abwehr, die rote Zone, schließen müssen. Weil Dortmund da immer sehr gut die Bälle rein spielt und dann in ihrem Ein-Kontakt-Spiel vorne sehr variabel ist.

Das haben wir perfekt gemacht, standen sehr kompakt. Das war unser Ziel. Dass wir nach Vorne dann immer unsere Möglichkeiten kriegen, war uns auch klar. Das haben wir super ausgespielt und wunderschöne Tore geschossen (Anm.: darunter Doppelpack von ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer). Ich sage sogar, dass wir es in einigen Situationen noch besser ausspielen hätten und durchaus ein, zwei Tore mehr schießen können. Von da aus haben wir absolut verdient gewonnen."

...Erklärung, wo "rote Zone" auf Feld, ist doch alles grün: (Kevin Kampl lacht) "...die gefährliche rote Zone von uns war die vor der Abwehr, wo sie halt von hinten oder von seitlich halt scharfe Bälle rein spielen und dann Dortmund halt mit ihrem Ein-Kontakt-Spiel steil-klatsch hinter die Abwehr kommt und da sehr stark ist. Und sehr variabel in ihrer Positionierung. Aber das haben wir sehr gut hinbekommen, weil wir quasi mit drei Sechsern vor der Abwehr gespielt haben. Mit zwei etwas höheren Sechsern mit Konni (Anm.: Laimer) und Dani Olmo und ich war dann quasi direkt vor der Abwehr. Wir haben da sehr gut die Räume zu bekommen und Dortmund oft zu langen Bällen gezwungen, die dann oft hinten bei Péter Gulácsi gelandet sind."

Kampl: "Labere meine Frau mit Fußball auch immer voll"

Daraufhin Reiner Calmund (langjähriger Manager und Macher bei Bayer Leverkusen, wo Kevin Kampl auch mal spielte): "Kevin, perfekte Analyse. Du sprichst ja wie ein Cheftrainer. Wie du das erklärst...du musst Trainer werden."

Daraufhin Kevin Kampl: "Das selbe, was Calli über Trainer sagte, sagt meine Frau auch immer zu mir, wenn ich sie Zuhause über Fußball voll labere."

