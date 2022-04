Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat via Twitter seinem an Prostata-Krebs erkrankten Ex-Trainer Louis van Gaal Mut gemacht. "Er ist eine starke Persönlichkeit. Alles Gute und eine schnelle Genesung! #MiaSanMia", hieß es via Twitter von den Bayern, mit denen der 70-jährige Niederländer 2010 Double-Sieger wurde und damals auch als Entdecker und Förderer von Thomas Müller (FCB) und auch ÖFB-Teamspieler David Alaba (inzwischen Real Madrid) dessen beachtliche Karriere ebnete.

Bayern München wünscht van Gaal schnelle Genesung (Foto: SID)

Der Bondscoach hatte am Sonntag im niederländischen Fernsehen erstmals über seine gesundheitlichen Probleme gesprochen. Von 2009 bis 2011 stand van Gaal beim FC Bayern unter Vertrag, gleich in seiner ersten Saison holte er das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.

Fast 12 Jahre nach dem denkwürdigen Auftritt auf dem Münchner Rathausbalkon sitzt van Gaal in der Talkshow "Humberto", demnächst erscheint eine Dokumentation über den Coach. Er trägt Anzug und Krawatte. Das Gesicht ist deutlich schmaler als vor über zehn Jahren. Ruhig schildert van Gaal auch, warum er seine schwere Erkrankung und die notwendige Behandlung sogar vor den Nationalspielern geheim gehalten hat: "Ich glaube, dass man so etwas nicht den Leuten erzählt, mit denen man arbeitet, denn das beeinflusst sie vielleicht in ihren Entscheidungen, ihrer Entschlossenheit oder was auch immer."

Dass sich ansonsten keiner zu seiner Krankheit geäußert habe, sage auch viel über seine Familie und sein Umfeld aus, betonte van Gaal, der seine Trainer-Karriere vor über 30 Jahren bei Ajax Amsterdam begonnen hat. Neben AZ Alkmaar trainierte er auch die Nationalmannschaft in seiner Heimat. Wie jetzt auch. Und das alles mit der ihm eigenen Art. Jüngst sorgte van Gaal für Irritationen mit einem öffentlichen Corona-Geständnis. Nach dem 1:1 im Länderspiel gegen Deutschland warnte er: "Kommt mir nicht zu nah."

Wohl mangels eines negativen PCR-Tests reiste er auch nicht zur Endrundenauslosung nach Doha. Bei der WM Ende des Jahres werden die Niederländer auf Gastgeber Katar, Ecuador und Senegal treffen. Und van Gaal will als Bondscoach dabei sein. "Ich habe unglaublich viel Willenskraft, um weiterzumachen." Die Mannschaft sei ein Geschenk im hohen Alter.

Quellen: SID / KURIER / Ligaportal