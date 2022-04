Deutschlands 1. Bundesliga ist eine der Topligen im internationalen Fußball. Nicht nur die Bundesbürger verfolgen den Saisonverlauf mit Spannung und Interesse. Genauso wie ein Online Casino in Deutschland in erster Linie durch sein breites Spielangebot besticht, macht sich die 1. Bundesliga vor allem durch eine Vielzahl an faszinierenden Teams interessant. Teams wie Bayern München und Borussia Dortmund haben eine weltweite Fangemeinde. Das liegt natürlich an den Spielern und Trainern, die sich konstant auf Topniveau bewegen. Die Kader dieser Mannschaften decken sich zudem oftmals mit Nationalmannschaften.

Der FC Bayern München

Kaum ein anderes Team in Deutschland ist so beliebt und polarisiert gleichzeitig wie der FC Bayern München. Das internationale Aushängeschild des deutschen Fußballs hat nicht nur eine ganze Reihe von Nationalspielern hervorgebracht. Darüber hinaus betreibt der Club nämlich solide Jugendarbeit und solide Finanzpolitik. Das zeigt sich auch im langfristig konstanten Erfolg des „Sterns des Südens“. Bereits 31-mal konnte die Mannschaft die deutsche Meisterschaft gewinnen. Gegenwärtig wird das Team von Julian Nagelsmann als Head Coach betreut. Torwart Manuel Neuer ist bereits seit 2017 Kapitän.

Borussia Dortmund als faszinierendes Team

Der historisch engste Rivale des Fc Bayern München ist Borussia Dortmund aus dem Ruhrpott. Von Fans wird diese Mannschaft eher nahe der Arbeiterklasse gesehen. Das erklärt aber nur zum Teil die große Beliebtheit. Nicht zuletzt der anhaltende Erfolg macht die Borussia zu einer der angesagtesten Mannschaften der Bundesliga. Neben acht deutschen Meisterschaften ist der Club auch international erfolgreich und zudem in der Nationalmannschaft zahlreich vertreten. Unter Trainer Marco Rose entwickelt sich das Team weiterhin stabil. Die Mannschaft von Kapitän Marco Reus besteht nur aus Spielern unterschiedlicher Nationalmannschaften, was für das Topniveau der Dortmunder spricht.

Der Aufsteiger RB Leipzig

Nicht jedes Topteam ist auch ein traditioneller Favorit. RB Leipzig haben sich ihren Platz in der Bundesliga zum Beispiel über lange Jahre hart erkämpft. Das Team wurde 2009 gegründet und konnte 2016 in die Bundesliga einziehen. Begonnen hat diese Geschichte mit der Übernahme des Startrechts der Mannschaft SSV Markranstädt durch die Firma Red Bull. Das sorgt zwar bei vielen Fußballfans für Stirnrunzeln, die finanziellen Mittel des Konzerns helfen dem Erfolg aber auf die Sprünge. Im zweiten Jahr in der Bundesliga konnte sich die Mannschaft für die Champions League qualifizieren. Trainer Domenico Tedesco und Kapitän Ingo Hertzsch leiten einen kompetenten Kader.

Bayer 04 Leverkusen als Momentaufnahme

Das Team aus Leverkusen ist nach Bayern München und Borussia Dortmund am längsten in der Bundesliga vertreten, nämlich seit 1979. Zu den größten Erfolgen zählen der Gewinn des UEFA-Pokals 1988, des DFB-Pokals 1993 und das Erreichen des Finales in der Champions League im Jahre 2002. Der Cheftrainer Gerardo Seoane aus der Schweiz tut sein bestes, um dieser Historie noch einmal einen Titelgewinn hinzuzufügen. Der Torwart Lukáš Hrádecký ist gleichzeitig auch Kapitän der Mannschaft.

Fazit: Begeisterung ist vielseitig

Wie man sieht, kann sich die Faszination auf unterschiedliche Aspekte einer Mannschaft konzentrieren. Ob der Glamour des FC Bayern, die Arbeitermentalität von Leverkusen oder der rasante Aufstieg des RB Leipzig, Fans haben ein breites Spektrum zur Auswahl. Und genau diese Vielfalt macht die Faszination der Bundesliga aus. Jedes Jahr ist es aufs Neue spannend, welche Mannschaft sich am Ende durchsetzen kann.